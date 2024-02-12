Глеб заявил, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»

Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о том, какие футболисты из постсоветского пространства могли бы заиграть в стане «сине-гранатовых».

«В «Наполи» здорово выглядит Хвича Кварацхелия. Да и тот же Головин смог бы. Как раз в «Барселоне» идет смена поколений, и такие ребята хорошо бы вписались в систему игры и добавили сил, уверенности», — приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, российский полузащитник Александр Головин с 2018 года выступает за «Монако». В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.