​Футболист «Барселоны» может перейти в клуб Месси

Будущее футболиста «Барселоны» Серхи Роберто остаётся неопределённым. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на издание Sport, по завершению сезона 32-летний игрок может уйти из каталонского клуба в статусе свободного агента. Роберто может оказаться в «Интер Майами» или в другом клубе МЛС. Футболист, способный играть в средней линии и на правом фланге обороны, считает вариант с МЛС интересным опытом.

Стоит сказать, что за «Интер Майами» сейчас выступает ряд экс-игроков «Барселоны» - Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

В то же время отмечается, что у Серхио Роберто будут и варианты в Европе – в Англии и Италии.