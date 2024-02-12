​Деку объяснил, почему «Барселоне» сложно пригласить Клоппа и других топ-тренеров

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался на тему возможного приглашения Юргена Клоппа на пост главного тренера.

Напомним, что недавно Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершению сезона. Чуть позже подобное заявление сделал нынешний рулевой «Барселоны» Хави.

- Клопп ведь сказал, что хочет на время отдохнуть от тренерской работы, - сказал Деку, чьи слова приводит SOL.

- Никто не может сказать «Барселоне» «нет».

- У нас серьёзные финансовые проблемы. У нас нет денег на инвестиции, как у других статусных клубов. Это отпугивает любого тренера, который хочет выигрывать здесь и сейчас. К сожалению, мы не можем предоставить деньги под это. Не на данном этапе.