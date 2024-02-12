​Названы сроки восстановления Мораты

Форвард Альваро Мората получил травму в воскресном матче «Атлетико» против «Севильи» в чемпионате Испании. Как сообщает Marca, 31-летнему футболисту на восстановление понадобится приблизительно две-три недели.

Отмечается, что Мората настроен вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера», который пройдёт через месяц – 13 марта.

Как известно, воскресный матч против «Севильи» «Атлетико» проиграл с минимальным счётом 0:1. На текущий момент команда Диего Симеоне располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

​Мората сообщил хорошие новости о своей травме