​Агент анонсировал улучшение показателей Захаряна

Геннадий Голубин, представляющий Арсена Захаряна, высказался о выступлениях футболиста в Испании.

Напомним, что Захарян после летнего трансфера из московского «Динамо» поучаствовал в 25 официальных матчах «Реал Сосьедада». В них россиянин записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

«На Арсена никак не давит его не результативность. Он играет так, как играет. Это надуманная история. Голы и голевые рано или поздно будут, он это понимает. Игра Арсена улучшается от игры к игре, скоро будут результативные действия», - цитирует Голубина Metaratings.

В среду, 14 февраля, «Реал Сосьедад» проведёт матч Лиги чемпионов против «ПСЖ».