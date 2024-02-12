​Мората сообщил хорошие новости о своей травме

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората порадовал болельщиков хорошими новостями. Травма колена, которую он получил в воскресном матче Ла Лиги против «Севильи», не является серьёзной.

«Слава Богу, моя травма колена несерьёзная. Большое спасибо за приятные сообщения. Я также надеюсь, что люди, которые отправляли сообщения ненависти, будут иметь такое же желание быть счастливыми и усердно работать. Скоро я снова буду в лучшей форме», - сказал Мората в своём заявлении.

Напомним, что «Атлетико» проиграл «Севилье» на выезде с минимальным счётом 0:1. На текущий момент мадридцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.