​Хави верит, что «Барселона» станет чемпионом

В воскресенье «Барселона» снова огорчила своих болельщиков – домашний матч против «Гранады» завершился вничью со счётом 3:3. После игры рулевой «сине-гранатовых» Хави сообщил, что он ещё верит в чемпионство.

«Выиграть Ла Лигу до сегодняшнего дня было сложно, но теперь сделать это будет ещё сложнее. Но это не невозможно», - сказал Хави DAZN.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Реала» команда Хави отстаёт на 10 очков.

Напомним, что по завершению сезона Хави покинет тренерское кресло в «Барселоне».