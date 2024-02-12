Стали известны подробности травмы Мораты

​Форвард «Атлетико» Альваро Мората прошел МРТ, в результате чего стал известен характер его повреждения.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у Мораты «ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена». О сроках восстановления футболиста информации нет.

Напомним, Мората получил травму в матче Ла Лиги с «Севильей» (0:1) и был заменен в первом тайме. На его счету в нынешнем сезоне 19 голов и три голевых паса во всех турнирах.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.