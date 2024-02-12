Тренер «Гранады» выразил восхищение Хави как тренером

Главный тренер «Гранады» Александер Медина после ничьей с «Барселоной» поделился мнением о наставнике «сине-гранатовых» Хави.

- В матче иногда у меня была мысль, что мы можем победить. Но мнение менялось. Мы должны быть рады этому очку. В последних матчах мы мало пропускали и мало забивали. Нам не хватало эффективности.

О чем мы говорили с Хави? Говорили о футболе, о тактике, о том, что будет дальше. Я всегда восхищался им, когда он был футболистом. Сейчас восхищаюсь им как тренером. Я ценю ту работу, которую он делает в «Барселоне». Они собирали свой состав с учетом своих финансовых возможностей, и они молодцы, конкурентоспособны, - цитирует тренера As.

Напомним, «Барселона» и «Гранада» сыграли вничью со счетом 3:3. Каталонцы ушли от поражения в конце матча благодаря голу своего воспитанника Ламина Ямаля, забившего на 80-й минуте. «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Гранада» с 13 баллами располагается на предпоследнем месте чемпионата Испании.