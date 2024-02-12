Гюндоган установил личный рекорд

Хавбек каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган отметился голевой передачей во вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Гранады». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как информирует Squawka, немецкий полузащитник установил личный рекорд. 33-летний полузащитник впервые в своей карьере отдал более десяти результативных передач за один сезон.

В каталонский коллектив Гюндоган перебрался летом прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Илкай провел 24 поединка, отметившись пятью голами и шестью ассистами.