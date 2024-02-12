Лапорта был в гневе после матча «Барселоны»

В рамках 24-го тура чемпионата Испании состоялся поединок между каталонской «Барселоной» и «Гранадой». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как информирует Barсa Universal, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта был сильно разозлен таким результатом. Лапорта что-то кричал и бросал тарелки с выпечкой из президентской ложи на стадионе.

После вчерашней осечки «Барселона» имеет в своем активе 51 очко. Подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский коллектив отстает от лидирующего «Реала» на десять баллов.