Анри высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказал мнение о потенциальном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Месси ушел, Неймар тоже. Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов до того, как Мбаппе проведет свой последний сезон в команде», - передает слова эксперта Real Madrid Exclusivo.

Напомним, что срок действующего контракта между Мбаппе и парижанами истекает летом текущего года. Килиан может перебраться в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний форвард провел 19 поединков. На счету Мбаппе 20 забитых мячей и четыре голевые передачи.