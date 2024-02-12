Стало известно мнение фанатов «ПСЖ» к переходу Мбаппе в «Реал»

В прессе активно обсуждается потенциальный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». На фоне этой информации журналисты провели опрос среди парижских фанатов, чтобы узнать их отношение к этому переходу.

Как сообщает Le Parisien, 74 процента респондентов считают уход Мбаппе в «королевский» клуб хорошим решением для футболиста.

Ранее в прессе сообщалось, что Килиан может присоединиться к мадридскому гранду по завершении нынешнего сезона. Срок действующего контракта между 25-летним нападающим и парижским топ-клубом истекает в конце июня. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.