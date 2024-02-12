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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген оценил шансы «Барселоны» стать чемпионом

12 Февраля 2024 • 08:27 Комментировать

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о шансах команды на чемпионский титул после домашнего матча с «Гранадой». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Сезон длинный, только от нас зависит, наберем ли мы очки в следующих матчах. Впереди еще будут матчи с «Реалом» и «Жироной». Нам есть, куда стремиться. Ла Лиги – тяжелый турнир, в нем не бывает простых матчей. Будем идти от игры к игре», - цитирует немецкого вратаря Mundo Deportivo.

«Сине-гранатовые» набрали 51 очко и занимают третье место в таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на десять баллов.

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Барселона Гранада Марк-Андре Тер Штеген ещё теги
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