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Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»

12 Февраля 2024 • 02:47 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что думает о рулевом лиссабонского «Спортинга» Рубене Амориме.

39-летний португальский тренер, проделывающий успешную работу на родине, считается одним кандидатов на пост в «Барселоне», который по окончании сезона оставит Хави.

«На данный момент мы рассматриваем все варианты, – высказывается Деку о кандидатуре Аморима. – Много ли тренеров, готовых справиться с такой ответственностью? Я знаю, что Аморим преуспевает в «Спортинге», его команда играет в стиле, подобном стилю «Барселоны», но, думаю, у Рубена очень мало опыта», – приводит Sport комментарии спортивного директора каталонского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Спортинг Лиссабон Хави Эрнандес Рубен Аморим ещё теги

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