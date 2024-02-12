Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что думает о рулевом лиссабонского «Спортинга» Рубене Амориме.

39-летний португальский тренер, проделывающий успешную работу на родине, считается одним кандидатов на пост в «Барселоне», который по окончании сезона оставит Хави.

«На данный момент мы рассматриваем все варианты, – высказывается Деку о кандидатуре Аморима. – Много ли тренеров, готовых справиться с такой ответственностью? Я знаю, что Аморим преуспевает в «Спортинге», его команда играет в стиле, подобном стилю «Барселоны», но, думаю, у Рубена очень мало опыта», – приводит Sport комментарии спортивного директора каталонского гранда.