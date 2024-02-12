Деку: «Барселона» нуждается в радикальных переменах»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о проблемах клуба.

Разговоры о кризисе «сине-гранатовых» получили новую силу после очередного неудачного матча, в котором команда Хави Эрнандеса не смогла обыграть «Гранаду» (3:3), занимающую предпоследнее место в Ла Лиге. По прошествии 24-х туров отставание каталонцев от мадридского «Реала», возглавляющего таблицу, составляет десять очков.

«Нам нужны радикальные перемены. Есть метод, который исчерпал себя. Президент клуба Жоан Лапорта поддерживает меня в этом вопросе. Нам нужно найти кого-то, кто покончит с прошлым и перейдёт к новой модели», – передаёт Barca Universal слова Деку.

Напомним, что главный тренер Хави Эрнандес уже объявил, что покинет команду по окончании сезона.