«Барселона» – лидер по пропущенным голам в 2024 году среди всех команд топ-5 лиг

«Барселона» пропускает катастрофически много голов на старте календарного года.

Очередной неудачный перформанс в обороне помешал коллективу Хави Эрнандеса обыграть «Гранаду» в матче 24-го тура Ла Лиги – 3:3. По данным Opta, «Барселона» пропустила 23 гола во всех турнирах в 2024 году – больше всех среди команд, выступающих в пяти ведущих европейских лигах. Предпоследнее место занимает итальянский «Фрозиноне» – 22 пропущенных мяча. Ради справедливости стоит отметить, что представители Серии А провели семь игр, а каталонский гранд – 11.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 51 набранным очком. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет десять баллов.