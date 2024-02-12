Ямаль установил очередной рекорд в Ла Лиге

Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорился очередной рекорд.

16-летний отметился дублем в воскресном матче против «Гранады», что, впрочем, не помогло каталонцам одержать победу (3:3). Тем не менее, как докладывает Opta, Ямаль вновь установил рекорд: он стал первым в истории игроком, забившим три гола в Ла Лиге в возрасте младше 17 лет. Прежние рекордсмены – Икер Муньяин и Ансу Фати – отличились по два раза в свои 16 лет.

Отметим, что восходящая звезда «Барселоны» имеет отличную возможность упрочить лидерство в рейтинге, поскольку отметит 17-летие только в июле.

В активе Ламина Ямаля пять забитых мячей и пять результативных передач в 33 поединках нынешнего сезона во всех турнирах.