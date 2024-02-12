Хави – о ничьей с «Гранадой»: «Мы снова допустили непозволительные ошибки»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал исход матча против «Гранады» (3:3).

Каталонский коллектив открыл счёт уже на 14-й минуте, но в итоге был вынужден спасаться: гости дважды выходили вперёд, и лишь гол Ламина Ямаля на 80-й минуте позволил «сине-гранатовым» избежать поражения от аутсайдера.

«Мы снова потерпели неудачу, как и в матче с «Вильярреалом». Мы слишком много позволяли у своих ворот и упустили собственные шансы. Команда сохраняла уверенность в себе, но этого было недостаточно. Очень жаль, ведь у нас была отличная возможность приблизиться к лидерам.

Поздравляю «Гранаду» и её тренера. Мы могли выиграть со счётом 2:0, но допустили непозволительные ошибки. Нельзя так играть в обороне», – цитирует Managing Barca Хави.