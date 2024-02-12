Ямаль: «Я думаю об упущенной победе, а не о награде лучшему игроку матча»

16-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль дал интервью после матча с «Гранадой» (3:3).

Юный вингер стал героем встречи, оформив дубль, однако это не помогло «сине-гранатовым» обыграть в родных стенах предпоследнюю команду Ла Лиги.

«Сейчас я думаю о ничьей, об упущенной возможности выиграть, а не о своей награде лучшему игроку матча. Мы пропускаем слишком много голов, нам надо прибавлять.

До конца чемпионата предстоит провести ещё много матчей, и лидирующие команды тоже могут терять очки. Мы должны продолжать работать и пользоваться каждой возможностью», – приводит Barca Universal слова Ямаля.