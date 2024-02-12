«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду»

«Барселона» не могла обыграть «Гранаду» на протяжении четырёх матчей подряд и сегодня испытала большие проблемы в споре с предпоследней командой Ла Лиги. «Сине-гранатовые» повели после прострела с левого фланга от Жоау Канселу и ударом в падении Ламина Ямаля. Илкай Гюндоган вывел на убойный удар Роберта Левандовски, форвард пробил мимо голкипера, но защитник на ленточке сыграл. Тут же голевой ответ гостей - Факундо Пельистри справа от лицевой линии отдал под удар Рикарду Санчесу, а тот в упор зарядил в девятку. Мюрто Узуни с левого края штрафной сильно прострелил, и Пельистри в падении замкнул дальнюю штангу - 1:2. Тут же Левандовски со средней дистанции запустил мяч под опорную ногу вратарю и сравнял счет. Несколько навесов, и Игнаси Микель здорово пробил головой, от кипера мяч отскочил в стойку и сетку - 2:3. Фермин Лопес внес мяч в сетку в одной из атак, но там был офсайд. Ямаль отобрал мяч у защитника и метров с 20 здорово зарядил в ближний угол - 3:3.

После потери очков «Барселона» идет на третьем месте в пяти баллах от «Жироны» и в 10 - от «Реала». Соперник - второй с конца.