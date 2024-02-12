Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не горит желанием менять клубную прописку.

Слухи активно связывают 26-летнего игрока со скорым уходом: считается, что посредством продажи звёздного хавбека в «Барселоне» надеются решить финансовые трудности. По данным Football Transfers, несмотря на многочисленные сообщения СМИ, сам де Йонг не намерен никуда уходить грядущим летом. Интерес к нидерландцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро. Футболист выступает за каталонский клуб с лета 2019 года.