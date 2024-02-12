Ямаль – лишь третий игрок, забивший больше одного гола в Ла Лиге до 17-летия

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль приблизился к очередному рекорду.

Юный футболист отличился в матче против «Гранады», отпраздновав свой второй забитый мяч в Ла Лиге. По информации Opta, Ямаль – лишь третий в истории игрок, забивший в Ла Лиге больше одного раза до достижения 17-летнего возраста. Прежде это удавалось лишь Ансу Фати и Икеру Муньяину, в активе которых также по два гола.

Ламину Ямалю исполнится 17 лет в июле. Сейчас на его счету два гола и четыре результативных паса в 25 играх чемпионата Испании.

Дебют Ямаля в Ла Лиге состоялся в апреле прошлого года – на тот момент вундеркинду было всего 15 лет и 9 месяцев.