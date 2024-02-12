Симеоне высказался о травме Мораты

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне обсудил с журналистами состояние Альваро Мораты.

Нападающий «матрасников» был заменён в перерыве матча Ла Лиги против «Севильи» (0:1) из-за повреждения колена. Степень серьёзности травмы пока не определена, однако, как предполагается, испанец вряд ли успеет восстановиться до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера», который пройдёт 20 февраля.

«Завтра медперсонал поделится с нами подробностями. Мы надеемся, что его травма несерьёзна. Мы верим, что он сможет вернуться на поле как можно скорее», – заявил на послематчевой пресс-конференции Симеоне.

Перед выездом в Милан «Атлетико» предстоит провести ещё одну игру чемпионата – против «Лас-Пальмаса» (17 февраля).