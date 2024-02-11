Ямаль – второй среди игроков до 18 лет по результативным действиям в текущем сезоне

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отметился забитым мячом в матче против «Гранады».

16-летний футболист открыл счёт в поединке Ла Лиги, поразив ворота на 14-й минуте. В активе Ямаля уже семь результативных действий в текущем сезоне во всех турнирах (четыре гола и три ассиста) – второй показатель среди всех игроков не старше 18 лет в пяти ведущих европейских лигах после Уоррена Заира-Эмери из «ПСЖ» (три гола и шесть ассистов). Теми же показателями, что и у Ямаля, может похвастаться и 17-летний Эли Жуниор Крупи из «Лорьяна».

События матча «Барселона» – «Гранада» освещаются на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.