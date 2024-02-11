Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после неудачи в матче против «Севильи» (0:1).

После сегодняшнего поражения «матрасники» практически лишились шансов побороться за чемпионство – отставание от мадридского «Реала» составляет 13 очков за 14 туров до финиша. Кроме того, команда Симеоне рискует серьёзно отстать и от «Жироны» с «Барселоной».

«Я горжусь игроками. Невероятные усилия, потрясающий второй тайм. Мы создали три или четыре явных голевых шанса. Сегодня у нас не получилось, но в самый подходящий момент мы добьёмся своего.

Мы всё ещё выступаем в Лиге чемпионов, Кубке Испании, также у нас есть возможность попасть в четвёрку в Ла Лиге», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.