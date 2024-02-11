Ямаль впервые с октября забил в матче Ла Лиги

16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отметился забитым мячом в матче чемпионата Испании с «Гранадой».

Встреча между командами в рамках 24-го тура Ла Лиги продолжается в эти минуты. Ямаль стал автором первого мяча в этой игре, замкнув на дальней штанге передачу Жоау Канселу на 15-й минуте матча.

Для Ямаля этот гол стал только вторым в рамках чемпионата Испании. В прошлый раз молодой талант «сине-гранатовых» отличался голом в октябре в матче с той же самой «Гранадой».

Следить за ходом дальнейших событий поединка «Барселона» - «Гранада» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступа на портале LiveResult.