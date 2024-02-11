Хави – о матче против «Гранады»: «Мы не можем позволить себе осечку»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своими ожиданиями в предматчевом интервью.

«Сине-гранатовые» принимают в родных стенах «Гранаду» в поединке 24-го тура Ла Лиги.

«Сегодня мы не можем позволить себе допустить осечку. Мы можем приблизиться к «Жироне», также нам нужно не отпускать далеко вперёд «Реал».

Нам будет непросто, поскольку «Гранада» – конкурентоспособный соперник. Посмотрим, удастся ли нам выступить на том же уровне, что и в матче с «Алавесом», – заявил наставник «сине-гранатовых» перед началом встречи.

Текстовая трансляция матча «Барселона» – «Гранада» доступна на сайте LiveResult.