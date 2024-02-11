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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората получил травму колена

11 Февраля 2024 • 23:03 Комментировать
Атлетико М
...
Лас-Пальмас
17.02 16:00

Нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората получил травму в минувшем матче чемпионата Испании с «Севильей».

Встреча 24-го тура Ла Лиги завершилась победой севильцев с минимальным счетом 1:0.

Мората с первых минут вышел на поле, но был заменен в перерыве из-за травмы колена. Стоит сказать, что когда футболист присел на скамейку запасных, на его глазах появились слезы.

В текущем сезоне 31-летний Мората принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и стал автором трех результативных передач.

В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» примет «Лас-Пальмас». Встреча пройдет 17 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората

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