Мората получил травму колена

Нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората получил травму в минувшем матче чемпионата Испании с «Севильей».

Встреча 24-го тура Ла Лиги завершилась победой севильцев с минимальным счетом 1:0.

Мората с первых минут вышел на поле, но был заменен в перерыве из-за травмы колена. Стоит сказать, что когда футболист присел на скамейку запасных, на его глазах появились слезы.

В текущем сезоне 31-летний Мората принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и стал автором трех результативных передач.

В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» примет «Лас-Пальмас». Встреча пройдет 17 февраля.