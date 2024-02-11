«Атлетико» проиграл шесть выездных матчей в Ла Лиге – больше поражений только у пяти команд

Мадридский «Атлетико» не лучшим образом выступает в гостевых матчах текущего сезона.

«Матрасники» с минимальным счётом уступили «Севилье» во встрече 24-го тура чемпионата Испании. Для «Атлетико» это уже шестое поражение в 12 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. Только «Валенсия», «Кадис», «Мальорка» (по 7), «Гранада» (10) и «Альмерия» (11) проигрывали в гостях ещё чаще. «Барселона» – единственная команда без проигранных выездных матчей, мадридский «Реал» и «Жирона» уступили на чужих полях по одному разу.

При этом, что примечательно, «Атлетико» лучше всех в лиге выступает дома – 11 побед, одна ничья и ни одного поражения.