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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» одолела «Атлетико», забив быстрый гол

11 Февраля 2024 • 22:29 Комментировать
Севилья
1:0
Атлетико М

В 24-м туре Ла Лиги «Севилья» дала бой «Атлетико» в достаточно открытой борьбе. На 15-й минуте после корнера Исаак Ромеро головой отправил мяч в сетку. Альваро Мората в падении головой пробил в штангу. Ответ Ромеро, и здесь голкипер здорово сыграл на линии ворот. Ромеро создал отличный момент, но его удар пришелся в перекладину, Юссеф Эн-Несири упал на добивании, но пенальти нет. Альваро Мората из пределов штрафной стрелял - парировано. Антуан Гризманн шведой едва не открыл счет, но защитник на ленточке блокировал. Эн-Несири в ответ минимально промахнулся. Мемфис Депай убежал от защитника и не попал в створ. Лукас Окампос обвел вратаря и реализовал выход один на один, но там офсайд.

Севильцы одержали важную победу и вышли на 15-е место, соперник - четвёртый.

Протокол игры  
Севилья1:0Атлетико М
(1:0) Берналь Исаак Ромеро15'  
Нюланд ЭрьянБаде ЛуакРамос СерхиоАкунья МаркосНавас Хесус 64' (Хуанлу Санчес ( 64') Соу Джибрил 88' (Педроса Адриа ( 88') Сумаре БубакариТоррес Оливер 64' (Сусо Хесус ( 64'  70') Окампос ЛукасЭн-Несири Юссеф  77' 88' (Хордан Хоан ( 88') Берналь Исаак Ромеро 78' (Ламела Эрик ( 78')
Запасные: Дмитрович МаркоМежбри ХаннибалИдумбо Музамбо СтанисАрболь МатиасБенавидес ДариоЯнузай АднанОрмиго Диего
Облак ЯнВитсель Аксель  26' 66' (Мандава Рейнилду ( 66') Габриэль ПаулистаЭрмосо МариоЛьоренте МаркосДе Пауль РодригоКоке Хорхе 60' (Корреа Анхель ( 60') Ривас Пабло Барриос 46' (Депай Мемфис ( 46') Лино Сэмуел 84' (Рикельме Родриго ( 84') Мората Альваро 46' (Молина Науэль ( 46') Гризманн Антуан
Запасные: Савич СтефанВермирен АртурМолдован ХорациуГомис Антонио
11 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья

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