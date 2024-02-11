«Севилья» одолела «Атлетико», забив быстрый гол

В 24-м туре Ла Лиги «Севилья» дала бой «Атлетико» в достаточно открытой борьбе. На 15-й минуте после корнера Исаак Ромеро головой отправил мяч в сетку. Альваро Мората в падении головой пробил в штангу. Ответ Ромеро, и здесь голкипер здорово сыграл на линии ворот. Ромеро создал отличный момент, но его удар пришелся в перекладину, Юссеф Эн-Несири упал на добивании, но пенальти нет. Альваро Мората из пределов штрафной стрелял - парировано. Антуан Гризманн шведой едва не открыл счет, но защитник на ленточке блокировал. Эн-Несири в ответ минимально промахнулся. Мемфис Депай убежал от защитника и не попал в створ. Лукас Окампос обвел вратаря и реализовал выход один на один, но там офсайд.

Севильцы одержали важную победу и вышли на 15-е место, соперник - четвёртый.