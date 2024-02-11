Тер Штеген — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Гранадой»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые с ноября выйдет на поле. Напомним, 31-летний голкипер пропустил три месяца из-за травмы спины.

Сегодня, 11 февраля, «Барселона» примет на своем поле «Гранаду» в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген (вр), Канселу, Мартинес, Педри, Левандовски, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Ямаль, Кубарси.

Запасные: Пенья (вр), Кочен (вр), Араухо, Рафинья Диас, Лопес, Касадо, По Виктор, Гиу, Форт.

Матч между «Барселоной» и «Гранадой» начнется в 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.