Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как неоднократно сообщалось в прессе за последние дни, нидерландец сомневается относительно своего будущего в каталонском клубе. По некоторым данным, игрок не горит желанием подписывать предложенный ему контракт, и уже по окончании сезона «сине-гранатовые» могут расстаться с 26-летним хавбеком. По информации журналиста Экрема Конура, именно к этому всё и идёт: сейчас де Йонг ближе к уходу из «Барселоны», чем когда-либо ранее. Интерес к футболисту приписывается «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

Действующий договор Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.