«Мальорка» на 90-й минуте забила победный гол в игре с «Райо Вальекано»

Соседи по турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» и «Райо Вальекано» провели матч 24-го тура. Первый момент был создан в конце первого тайма, когда голкипер справился с опасным ударом Иси Паласона. Сразу после перерыва Оскар Валентин перехватил мяч, летевший в штрафную, а Антонио Санчес на подборе добавил его в сетку - 1:0. В похожем ключе был забит ответный гол, когда отличился Альваро Гарсия Ривера. В компенсированное время второго тайма после корнера Ведат Мурики вырвал победу для «Мальорки» - 2:1.

«Мальорка» остается 15-й, у соперника на одно очко больше.