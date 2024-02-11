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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» на 90-й минуте забила победный гол в игре с «Райо Вальекано»

11 Февраля 2024 • 20:13 Комментировать
Мальорка
2:1
Райо Вальекано

Соседи по турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» и «Райо Вальекано» провели матч 24-го тура. Первый момент был создан в конце первого тайма, когда голкипер справился с опасным ударом Иси Паласона. Сразу после перерыва Оскар Валентин перехватил мяч, летевший в штрафную, а Антонио Санчес на подборе добавил его в сетку - 1:0. В похожем ключе был забит ответный гол, когда отличился Альваро Гарсия Ривера. В компенсированное время второго тайма после корнера Ведат Мурики вырвал победу для «Мальорки» - 2:1.

«Мальорка» остается 15-й, у соперника на одно очко больше.

Протокол игры  
Мальорка2:1Райо Вальекано
(1:0) Санчес Антонио48'  
  76'Гарсия Альваро Ривера (1:1)
(2:1) Мурики Ведат90'  
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниРаильо АнтониоНастасич Матия  1'Видаль Начо 46' (Пратс Абдон ( 46'  90') Коста Хауме 85' (Лато Тони ( 85') Санчес Антонио 80' (Саму Кошта ( 80') Маскарель Омар 80' (Радоньич Неманья ( 80') Дардер Серхи 63' (Ману Морланес ( 63') Родригес Даниэль I  41'Мурики Ведат  39'
Запасные: Копете ХосеЛей ЮсунМаскаро ПауГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо 68' (Чаваррия Пеп ( 68'Ратиу Андрей 88') Сисс Пате 63' (Трехо Оскар ( 63') Валентин ОскарПаласон ИсиПерес Кике 68' (Лопес Унаи ( 68') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио 62' (Рауль де Томас ( 62')
Запасные: Паскуаль МартинБебе ТьягуКреспо МигельКарденас ДаниДе Фрутос ХорхеЭрнандес АриданеФалькао Радамель
11 февраля. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Райо Вальекано

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