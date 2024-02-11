«Мальорка» на 90-й минуте забила победный гол в игре с «Райо Вальекано»

Соседи по турнирной таблице чемпионата Испании «Мальорка» и «Райо Вальекано» провели матч 24-го тура. Первый момент был создан в конце первого тайма, когда голкипер справился с опасным ударом Иси Паласона. Сразу после перерыва Оскар Валентин перехватил мяч, летевший в штрафную, а Антонио Санчес на подборе добавил его в сетку - 1:0. В похожем ключе был забит ответный гол, когда отличился Альваро Гарсия Ривера. В компенсированное время второго тайма после корнера Ведат Мурики вырвал победу для «Мальорки» - 2:1.
«Мальорка» остается 15-й, у соперника на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Санчес Антонио48'
|76'Гарсия Альваро Ривера (1:1)
|(2:1) Мурики Ведат90'
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Раильо Антонио•Настасич Матия• 1'Видаль Начо46' (Пратс Абдон (46') • 90'Коста Хауме85' (Лато Тони (85') •Санчес Антонио80' (Саму Кошта (80') •Маскарель Омар80' (Радоньич Неманья (80') •Дардер Серхи63' (Ману Морланес (63') •Родригес Даниэль I• 41'Мурики Ведат 39'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо68' (Чаваррия Пеп (68'•Ратиу Андрей88') •Сисс Пате63' (Трехо Оскар (63') •Валентин Оскар•Паласон Иси•Перес Кике68' (Лопес Унаи (68') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио62' (Рауль де Томас (62')
11 февраля. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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