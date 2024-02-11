Мората и Гризманн – в атаке «Атлетико» на матч с «Севильей»

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Атлетико» и «Севильей». Наставник мадридской команды Диего Симеоне включил в стартовый состав таких футболистов:

Облак, Паулиста, Эрмосо, Витсель, Льоренте, Лино, Коке, Барриос, де Пауль, Мората, Гризманн.

Матч между «Севильей» и «Атлетико» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.