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Мората и Гризманн – в атаке «Атлетико» на матч с «Севильей»

11 Февраля 2024 • 19:29 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.70 X 3.65 2 2.05
Через 0 ч. 18 мин.

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Атлетико» и «Севильей». Наставник мадридской команды Диего Симеоне включил в стартовый состав таких футболистов:

Облак, Паулиста, Эрмосо, Витсель, Льоренте, Лино, Коке, Барриос, де Пауль, Мората, Гризманн.

Матч между «Севильей» и «Атлетико» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

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Надёжный прогноз и ставка на матч Севилья – Атлетико Мадрид чемпионата Испании – 11 февраля 2024
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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