«Хетафе» упустил задел в два гола, но успел вырвать победу в игре с «Сельтой»

В 24-м туре чемпионата Испании «Хетафе» играл против «Сельты». Ударов по воротам было не так много, особенно с учетом просто отличной реализации моментов с обеих сторон. В конце первого тайма Карлос Домингес нарушил правила у своих ворот, арбитр назначил пенальти, но ВАР подсказал рефери, и решение было отменено. Тем не менее, хозяева сразу забили с игры, это Борха Майораль замкнул отменную передачу Диего Рико. Еще до перерыва «Хетафе» удвоил перевес, когда голкипера справился с попыткой Мэйсона Гринвуда, а Хайме Мата добавил мяч в сетку - 2:0. После навеса Хави Манкильо Йорген Ларсен был первым на мяче и головой вколотил его в цель - 2:1. Омар Альдерете мог снимать все вопросы о победителе, но упустил отличный момент, промах. А гости сразу сравняли усилиями Тадео Альенде. «Хетафе» до финального свистка успел вырвать победу - Гринвуд навесил на Мату, который был беспощаден, 3:2.

«Хетафе» закрепился на 10-м месте, соперник остался в трех очках над зоной вылета.