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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» упустил задел в два гола, но успел вырвать победу в игре с «Сельтой»

11 Февраля 2024 • 18:04 Комментировать
Хетафе
3:2
Сельта
окончен

В 24-м туре чемпионата Испании «Хетафе» играл против «Сельты». Ударов по воротам было не так много, особенно с учетом просто отличной реализации моментов с обеих сторон. В конце первого тайма Карлос Домингес нарушил правила у своих ворот, арбитр назначил пенальти, но ВАР подсказал рефери, и решение было отменено. Тем не менее, хозяева сразу забили с игры, это Борха Майораль замкнул отменную передачу Диего Рико. Еще до перерыва «Хетафе» удвоил перевес, когда голкипера справился с попыткой Мэйсона Гринвуда, а Хайме Мата добавил мяч в сетку - 2:0. После навеса Хави Манкильо Йорген Ларсен был первым на мяче и головой вколотил его в цель - 2:1. Омар Альдерете мог снимать все вопросы о победителе, но упустил отличный момент, промах. А гости сразу сравняли усилиями Тадео Альенде. «Хетафе» до финального свистка успел вырвать победу - Гринвуд навесил на Мату, который был беспощаден, 3:2.

«Хетафе» закрепился на 10-м месте, соперник остался в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Хетафе3:2Сельта
(1:0) Майораль Борха41'  
(2:0) Мата Хайме45'  
  71'Ларсен Йорген (2:1)
  85'Альенде Тадео (2:2)
(3:2) Мата Хайме89'  
Сория ДавидИглесиас Хуан 87' (Кармона Хосе Анхель ( 87') Дьене ДаконамАльдерете ОмарРико ДиегоГринвуд Мэйсон  62'Максимович Неманья 87' (Мориба Илайкс ( 87') Милья ЛуисМартин Хорхе 75' (Аленья Карлес ( 75') Майораль БорхаМата Хайме
Запасные: Оскар РодригесAlejandro HerranzЛатаса ХуанСантьяго ХесусФузато ДаниэлДуарте Домингуш
Гуаита ВисентеТапия Ренато  50' 80' (Сотело Хьюго ( 80') Нуньес УнайДомингес КарлосМанкильо Хави 87' (Васкес Кевин ( 87') Жаилсон Маркес 55' (Альенде Тадео ( 55') Пейнадо ФрансискоРистич Михайло  82'Мингеса Оскар 55' (Аспас Яго ( 55') Ларсен Йорген 80' (Дувикас Анастасиос ( 80') Де ла Торре Лука
Запасные: Санчес МануэльСерви ФранкоРодригес МигельСтарфельт КарлВильяр ИванПерес КарлесКаррильо Коке
11 февраля. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Хетафе

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