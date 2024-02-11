​Беллингем обратился к фанатам «Реала» после травмы

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму в субботнем матче Ла Лиги против «Жироны» (4:0). Мадридский клуб уже назвал диагноз англичанина, а журналисты пишут о том, что на восстановление Беллингему понадобится несколько недель.

Тем временем Беллингем обратился к болельщикам «Реала» посредством социальных сетей.

«Вернусь в кратчайшие сроки, ваши сообщения придали мне позитива. Спасибо, мадридисты!» - написал Беллингем.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 13 февраля, – против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов на выезде. Эту игру Джуд Беллингем точно пропустит.