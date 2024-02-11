​Известна позиция «ПСЖ» по Мбаппе

Килиан Мбаппе летом может сменить «ПСЖ» на «Реал». Мадридский гранд может подписать звёздного игрока в качестве свободного агента, ведь действующий контракт Мбаппе истекает в конце сезона.

Как сообщает Marca, «ПСЖ» в ситуации с будущим Мбаппе в настоящий момент сохраняет спокойствие. В стане гранда Лиги 1 понимают, что сейчас в этом вопросе многое зависит от «Реала». При этом парижане не теряют надежды на сохранение Килиана. Видеть форварда в команде в следующем сезоне хотят все, в том числе главный тренер команды Луис Энрике.

В то же время в «ПСЖ» ставят клуб выше любого из игроков. Парижане видят будущее как с Мбаппе, так и без него.

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