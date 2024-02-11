​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал»

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемым. Многие ожидают, что летом звёздный француз примерит на себе футболку «Реала», но подписать Мбаппе даже свободным агентом будет непросто, учитывая запросы стороны игрока.

Как сообщает Marca, «сливочным» придётся столкнуться с Файзой Ламари – мамой и агентом Мбаппе. Она твёрдо настроена заключить сделку на условиях футболиста, даже если сам Килиан будет готов пойти на уступки. Источник называет Ламари «крепким орешком» и женщиной, которая неохотно идёт на компромиссы. Словом, её твёрдая позиция может стать камнем преткновения в потенциальной сделке.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

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