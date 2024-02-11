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​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал»

11 Февраля 2024 • 16:37 Комментировать (1)

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемым. Многие ожидают, что летом звёздный француз примерит на себе футболку «Реала», но подписать Мбаппе даже свободным агентом будет непросто, учитывая запросы стороны игрока.

Как сообщает Marca, «сливочным» придётся столкнуться с Файзой Ламари – мамой и агентом Мбаппе. Она твёрдо настроена заключить сделку на условиях футболиста, даже если сам Килиан будет готов пойти на уступки. Источник называет Ламари «крепким орешком» и женщиной, которая неохотно идёт на компромиссы. Словом, её твёрдая позиция может стать камнем преткновения в потенциальной сделке.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

​Стало известно, какую зарплату Мбаппе предлагает «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Файза Ламари трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Asour
11 Февраля 2024 в 18:20
как по мне в Реале ведут себя как тряпки, мбаппе сичает себя пупом мира, надо Реалу тупо плюнуть на него, пойти к Холанну и заключить контракт с ним, а если не выйдет у Реала и без них есть хорошие атакующие, и тогда посмотрим че этот мбаппе будет делать, пусть сидит себе в ПСЖ и кончит как Неймар
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