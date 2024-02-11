Родриго: «Анчелотти уверен во мне, а я уверен в нём»

Нападающий «Реала» Родриго поделился комментарием о наставнике команды Карло Анчелотти.

— Мы никогда не разговариваем о голах с Анчелотти, ведь он всегда уверен во мне, а я уверен в нем. Иногда бывают не самые хорошие моменты, но я благодарен ему за поддержку. В матче с «Жироной» тренер дал мне еще один шанс, и я рад, что мне удалось забить, — цитирует Родриго Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 23-летний бразилец принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, забил 13 мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

После 24 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 61 очко.