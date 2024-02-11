Начо готов сыграть с «РБ Лейпцигом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес готов помочь своей команде в ближайшем матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». По информации от журналиста Марио Кортеханы, испанец сможет принять участие в грядущей игре.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча с «Жироной» заявил о том, что Начо возобновил тренировки. Игру с «бело-красными» испанец вынужденно пропустил из-за мышечного перегруза.

Напомним, по окончании сезона Фернандес может стать свободным агентом, ведь у футболиста истекает контракт с «королевским клубом».