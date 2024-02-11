Анчелотти: «Рюдигер не сыграет в первом матче с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии центрального защитника Антонио Рюдигера, который пропустил последние матчи «королевского клуба» из-за травмы.

«Рюдигер? Он не получал новую травму, это всё ещё последствия ушиба, который Антонио получил в матче с «Хетафе». Рюдигер точно не сыграет в первом матче с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы 4:0 над «Жироной».

Рюдигер в этом сезоне забил один гол в чемпионате Испании в 21 матче. «Реал» опережает ближайшего преследователя в гонке за чемпионский титул на пять очков.