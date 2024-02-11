Рафа Марин вернётся в «Реал» по окончании сезона, но в клубе не определились с планами на игрока

Центральный защитник Рафа Марин не останется в «Алавесе» после нынешнего сезона. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, когда у испанца летом законится срок аренды, футболист вернётся в расположение мадридского «Реала».

Источник в то же время сообщает, что руководство «королевского клуба» ещё не определилось, что делать с Марином в будущем. Ранее ходили слухи о том, что «Реал» склоняется к продаже Рафы ближайшим летом.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Марин провёл 21 матч. Центральный защитник ранее был интересен зарубежным клубам. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 21-летнего Рафы в 3 миллиона евро.