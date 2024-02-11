​«Реал» решил избавиться от одного из защитников

«Реал» имеет серьёзные планы на трансферное лето. Одна из задач – подписание нового левого защитника. «Сливочные» нацелены на Альфонсо Дэвиса из «Баварии», хотя слухи также связывают мадридцев с Мигелем Гутьерресом из «Жироны».

Чтобы подписать нового игрока на левый фланг обороны, «Реалу» нужно продать одного из игроков, ныне выступающих на этой позиции. Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» решили расстаться с Ферланом Менди. В Мадриде считают, что ближайшее лето будет подходящим моментом для трансфера француза, ведь его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Ферлана Менди в 20 миллионов евро.

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