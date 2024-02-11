​Стало известно, сколько времени пропустит Беллингем

Джуд Беллингем получил травму лодыжки – полузащитник был заменён в субботнем матче «Реала» против «Жироны» (4:0). Мадридский клуб уже назвал диагноз англичанина, но ничего не сообщил о сроках восстановления игрока. Журналист Хосе Луис Санчес в социальных сетях пишет о том, что Беллингем вернётся в строй примерно через две-три недели.

Таким образом, Беллингем пропустит ближайшие матчи «Реала», в том числе первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Эта встреча пройдёт в ближайший вторник, 13 февраля.

Добавим, что «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.