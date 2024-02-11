​Беллингем прошёл обследование – «Реал» назвал диагноз

Полузащитник Джуд Беллингем был заменён в субботнем матче Ла Лиги против «Жироны». В воскресенье утром английский футболист прошёл медицинское обследование, и теперь «сливочные» назвали диагноз.

«У Джуда Беллингема диагностировали растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести», - говорится в сообщении на сайте «Реала».

Сроки восстановления 20-летнего Беллингема «Реал» не называет. Уже 13 февраля команда Карло Анчелотти проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Напомним, что «Реал» в субботу разгромил «Жирону» на своём поле со счётом 4:0.