«Барселона» порадовала фанатов отличной новостью

«Барселона» сделала в социальных сетях публикацию, которая определённо порадовала фанатов. Голкипер Марк-Андре тер Штеген получил зелёный свет от медицинской бригады – немец может сыграть в воскресном матче Ла Лиги против «Гранады».

Возвращение тер Штегена – важный момент. Основной вратарь «сине-гранатовых» в последний раз играл три месяца назад – 12 ноября. Теперь футболист снова готов помочь своей команде.

Кроме того, разрешение играть от медиков получил вингер Рафинья – бразилец пропустил месяц.

Матч «Барселона» - «Гранада» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.