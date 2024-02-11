«Барселона» нашла нового нападающего

19-летний нападающий Хосе Мельро, который выступает за молодежную команду лиссабонской «Бенфики», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, подписать перспективного форварда собирается каталонская «Барселона». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Мельро демонстрирует высокую результативность в молодежке «Бенфики». Нападающий забил 13 мячей в 16 встречах.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч каталонцы проведут с «Гранадой».