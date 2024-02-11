Вальверде - Беллингему: «Ты не можешь играть с тремя ногами»

В центральной встрече 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле принимал «Жирону». Матч завершился разгромной победой «сливочных» со счетом 4:0.

Двумя голами в поединке отметился полузащитник Джуд Беллингем, который в соцсетях написал следующее: «Еще ничего не решено. Мы продолжаем работать».

Под этим постом в комментариях отметился хавбек «Реала» Федерико Вальверде. Он отвесил шутку в адрес одноклубника: «Ты не можешь играть с тремя ногами».

Джуд перешел в «Реал» минувшим летом из «Боруссии». В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем забил 16 голов и отдал три ассиста в 21 матче.