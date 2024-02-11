Анчелотти раскрыл диагноз Беллингема

В матче 24-го тура чемпионата Испании против «Жироны» полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение. Об этом высказался главный тренер команды Карло Анчелотти.

«У Джуда вывих лодыжки. Медицинское обследование определит, насколько серьезно повреждение», - передает слова итальянского тренера El Chiringuito TV.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой «Реала» со счетом 4:0. В активе Беллингема два забитых мяча.

После 24 туров Ла Лиги «королевский» клуб набрал 61 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущей второй «Жироны» составляет пять баллов.