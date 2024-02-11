Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти раскрыл диагноз Беллингема

11 Февраля 2024 • 12:38 Комментировать

В матче 24-го тура чемпионата Испании против «Жироны» полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение. Об этом высказался главный тренер команды Карло Анчелотти.

«У Джуда вывих лодыжки. Медицинское обследование определит, насколько серьезно повреждение», - передает слова итальянского тренера El Chiringuito TV.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой «Реала» со счетом 4:0. В активе Беллингема два забитых мяча.

После 24 туров Ла Лиги «королевский» клуб набрал 61 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущей второй «Жироны» составляет пять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.02.24 в 16:00
Хетафе Хетафе
Сельта Сельта
2.34 3.20 3.00
Видео
11.02.24 в 18:15
Мальорка Мальорка
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.17 3.05 3.55
Видео
11.02.24 в 20:30
Севилья Севилья
Атлетико М Атлетико М
3.20 3.45 2.15
Видео
11.02.24 в 23:00
Барселона Барселона
Гранада Гранада
1.21 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
13:25 · Испания. Ла Лига
Вальверде - Беллингему: «Ты не можешь играть с тремя ногами»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Реала» могут уйти в клуб АПЛ
12:54 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала»
12:44 · Испания. Ла Лига
Правый защитник «Жироны» хочет играть за «Реал»
12:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти раскрыл диагноз Беллингема
12:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась, как поступить с Ферраном Торресом летом
12:26 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выбрал замену Облаку
12:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» придумала, как сорвать переход Дэвиса в «Реал» 2
12:17 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Надеюсь, президент «Реала» позволит мне очень долго выступать за этот клуб» 1
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на покупку звезды «Барселоны»
12:02 · Испания. Ла Лига
Кричалка фанатов «Реала» о Хави рассмешила Беллингема и Крооса
11:48 · Испания. Ла Лига
Семшов дал прогноз на матч «Барселона» - «Гранада»
11:43 · Испания. Ла Лига
Конте не предлагал свои услуги «Барселоне»
11:36 · Испания. Ла Лига
Флик ищет себе ассистента, который говорит на немецком и испанском 1
11:34 · Испания. Ла Лига
Тренер «Гранады»: «Выиграть у «Барселоны» — сложная, но не невыполнимая задача»
Все новости
Рекомендуем